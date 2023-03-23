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Paşinyan’dan barış anlaşması açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşması olacağını duyurdu.

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Paşinyan’dan barış anlaşması açıklaması

Başbakan Paşinyan sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Barış anlaşmasının yapılacağını ifade eden Paşinyan, “Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşması olacak ve bu anlaşma en üst düzeyde kabul edilen ortak resmi açıklamalara dayanacaktır. Yeni bir gerginlik olmayacak! Uluslararası toplum, bu söylemi güçlü bir şekilde desteklemelidir” ifadelerini kullandı. DHA

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