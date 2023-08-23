Penguen Sir Nils Olav III tümgeneralliğe terfi etti

Edinburg Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Sir Nils Olav III isimli penguen, Norveç ordusunda tümgeneralliğe terfi ederek dünyanın en yüksek rütbeli pengueni oldu.

Sozcu.com.tr

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Edinburg Hayvanat Bahçesi’ndeki Penguen Kayası’nda yaşayan Sir Nils Olav III, Norveç Kraliyet Muhafızları’nın resmi maskotu olarak onursal tümgeneral rütbesine terfi etti.

Euronews Türkçe’nin aktardığı habere göre, yaklaşık 160 üniformalı asker, kral penguene Norveç Silahlı Kuvvetleri’nin en yüksek üçüncü rütbesini vermek üzere İskoç hayvanat bahçesini ziyaret etti. Halihazırda bir tuğgeneral olan penguen artık “Bouvet Adaları Baronu Tümgeneral Sir Nils Olav III” şeklinde görkemli bir unvana sahip.

Edinburg Hayvanat Bahçesi, rütbe törenine ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Apoletlerini de takan penguen, Norveç Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan bir dizi kral penguenden biri.

1961 yılında bir tatbikat için Edinburgh Kraliyet Askeri Kutlama Etkinliği’ne katılan Norveç Kraliyet Muhafızları’na bağlı Teğmen Nils Egelien hayvanat bahçesindeki penguen kolonisine hayran olmuştu. Birliğinin yürüyüşünün siyah beyaz kuşların yürüyüşüne esrarengiz bir benzerlik taşıdığını düşünen Egelien, on yıl sonra İskoç başkentine döndüğünde Kral Muhafızları’nın bir penguen sahiplenmesini sağladı.

Bu penguene Nils Egelien ve o sırada tahtta olan Norveç Kralı V. Olav’ın onuruna Nils Olav adı verildi.

Teğmen Nils Egelien 11 Aralık 2020 tarihinde 87 yaşında hayatını kaybetti. İskandinav askerler, İskoçya’yı her ziyaret ettiklerinde pengueni terfi ettirdi, ancak bazen de yeni kuşlar görevi devraldı.

ŞÖVALYE İLAN EDİLMİŞTİ

Tören birlikleri penguenlere her yıl balık ve Noel kartları da gönderiyor.

1972’de maskot olarak göreve başlayan Olav, 1982’de onbaşı; 1987’de yüzbaşı; 1993’te alay binbaşı; 2001’de yarbay ve 2005’te de albay oldu. Penguen, 2008 yılında Norveç Kralı V. Harald tarafından bizzat onaylanarak şövalye ilan edildi ve 2016 yılında tuğgeneral oldu.

Norveç Kraliyet Muhafız Bandosu ve Tatbikat Ekibi’nden Yüzbaşı Fredrik Gresseth, “Bu Ağustos ayında iyi davranışları ve Edinburg Hayvanat Bahçesi’ndeki diğer penguenler için mükemmel bir örnek olması nedeniyle terfi etmesi, muhafız maskotu olarak kariyerinde bir dönüm noktasıdır.” dedi.

İskoçya Kraliyet Zooloji Derneği İcra Kurulu Başkanı David Field, terfi törenini “çok gurur verici bir an ve iki ülke, İskoçya ve Norveç arasında süregelen yakın işbirliğini temsil ediyor” şeklinde tanımladı.

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