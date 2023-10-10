Pentagon: İsrail’in savunmasına desteğimizi artırıyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) İsrail-Filistin çatışması nedeniyle İsrail'e olan desteğin artırıldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail-Filistin çatışması nedeniyle İsrail’e olan savunma desteğini arttırdıklarını ve buna hava savunma sistemleri ve mühimmatların da dahil olduğunu belirtti.

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Pentagon yetkilisi, gazetecilere İsrail ve Filistin’deki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Biden yönetiminin İsrail ile temasını sürdürdüğünü ve en acil ihtiyaçları belirlemeye çalıştığını belirten yetkili,”Her şeyden önce İsrail’in savunmasına desteğimizi arttırıyoruz. Buna hava savunma sistemleri ve mühimmatlar da dahil” ifadesini kullandı.

Yetkili, İsrail’e bir an önce ihtiyaç duyduğu mühimmatın ulaştırılması için çalıştıklarını kaydederek, İsrail’in talep ettiği bazı malzemeleri taşıyan uçakların yola çıktığını vurguladı.

BİNLERCE İNSAN ÖLDÜ

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 143’ü çocuk, 105’i kadın olmak üzere 704 olduğunu, yaralı sayısının da 4 bini aştığını duyurmuştu.

İsrail güçleri 7 Ekim’den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria’da da 18 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze’den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157’isi ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

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