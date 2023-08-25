Abone Ol

Pentagon: Wagner’in kurucusu Prigojin öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Tver’de düşen özel jette hayatını kaybeden Rus paralı savaşçı grubu Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in "öldürüldüğünü" öne sürdü.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Pentagon: Wagner’in kurucusu Prigojin öldürüldü

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, Prigojin’in ölümüne ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Ryder, ABD’nin Prigojin’in öldürüldüğünü düşündüğünü vurgulayarak, “Çeşitli faktörlere dayalı ilk değerlendirmemiz onun muhtemelen öldürüldüğü yönünde.” dedi.

Düşen özel jete “karadan havaya füzenin ateşlendiği yönündeki iddiaları doğrulayacak hiçbir bilgi olmadığını” aktaran Ryder, jetin içinde bir bombanın patlayıp patlamadığı konusunda ise yorum yapmaktan kaçındı.

– Olay

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün ülkenin Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de bulunduğunu açıklamıştı.

Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemlerince düşürüldüğü öne sürülmüştü.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran’da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun araya girmesiyle sona ermişti. (AA)

Rus ordusunda Wagner alarmı: İntikam yemini ettilerİlginizi ÇekebilirRus ordusunda Wagner alarmı: İntikam yemini ettilerWagner liderlerini taşıyan uçak nasıl düştü? 'Her şey 30 saniyede oldu'İlginizi ÇekebilirWagner liderlerini taşıyan uçak nasıl düştü? 'Her şey 30 saniyede oldu'Rusya'yı sarsan uçak kazası: Wagner lideri Prigojin öldüİlginizi ÇekebilirRusya'yı sarsan uçak kazası: Wagner lideri Prigojin öldüPutin'den Prigojin'in ölümü sonrası ilk mesajİlginizi ÇekebilirPutin'den Prigojin'in ölümü sonrası ilk mesaj
X Reklam