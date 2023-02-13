Pentagon’dan vurulan tanımlanamayan cisimlerle ilgili açıklama: Uzaylılar da olabilir

ABD’nin birkaç günde Kuzey Amerika hava sahasında üç ayrı tanımlanamayan cismi düşürmesi tartışmalara yol açarken, ABD ordusundan dikkat çeken bir “uzaylı” açıklaması geldi.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Amerika hava sahasında birkaç gün içinde üç ayrı tanımlanamayan cismin düşürülmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

ABD Kuzey Amerika Hava Sahası Savunma Komutanlığı Başkanı General Glen VanHerck, ABD savaş uçakları tarafından vurulan nesnelerin Dünya dışından gelmiş olma ihtimalini dışlamadıklarını söyleyerek “İstihbaratın bunu araştırmasını bekliyoruz. Hiçbir olasılığı göz ardı etmiyorum” dedi. Her türlü potansiyel tehdidi değerlendirdiklerini kaydeden VanHerck, ilk incelemelerde vurulan cisimlerin nereden geldiğinin belirlenemediğini aktardı.

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD) Çin balonu ile Alaska ve Kanada üzerinde tanımlanamayan cisimleri düşürmesinin ardından, dün de ABD ile Kanada sınırında uçan, tanımlanamayan bir cisim için harekete geçmişti. NORAD’ın, ABD-Kanada sınırında yer alan Michigan ve Huron gölleri bölgesini kısa süreliği uçuşa kapatmasının ardından, tanımlanamayan bir cismi daha düşürdüğü ortaya çıkmıştı.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın talimatı üzerine söz konusu cismin bir ABD F-16’sı tarafından düşürüldüğünü bildirdi. Cismin 20 bin fit irtifada uçtuğunu belirten Ryder, “Rotası ve irtifası sivil havacılık için bir tehlike olabileceği de dahil olmak üzere bu cisim endişelere yol açtı” ifadelerini kullandı.

‘ABD HALKI YANIT BEKLİYOR’

Cumhuriyetçi Michican Temsilcisi Emekli Korgeneral Jack Bergman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD halkının söz konusu yüksek irtifalı cisimler hakkındaki sorulara yanıt beklediğini yazdı.

NORAD, nükleer silahların konuşlu olduğu Montana eyaleti üzerinde anormal radar hareketliliği tespit ettiği gerekçesiyle bölgeyi kısa süreliğine uçuşa kapatmış ancak yapılan incelemede radar tespitleriyle ilişkilendirilecek herhangi bir cisim bulamadığını açıklamıştı.

ABD ordusu, daha önce de Montana üzerinde tespit ettiği Çin'e ait bir yüksek irtifa balonunu 4 Şubat'ta Güney Carolina kıyılarında vurmuştu. Pentagon, ayrıca 9 Şubat'ta Alaska üzerinde tanımlanamayan bir cisim düşürmüştü.

11 Şubat’ta ise Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD ile işbirliği içinde Kanada’nın Yukon bölgesi üzerinde cismi düşürdüklerini açıklamıştı.

Pentagon son yıllarda UFO'larla ilgili araştırmalara hız verdi. ABD ordusu yakın zamanda tanımlanamayan cisimlerle ilgili yüzlerce rapora dair açıklamalar yapmıştı.

Pentagon bünyesinde UFO'ları inceleyen bir birim de kurulmuştu. Öte yandan uzaydan gelen yabancı varlıklara dair bir kanıt bulunduğu yönünde Pentagon'dan bugüne dek herhangi bir açıklama yapılmadı. (Reuters/AA)

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