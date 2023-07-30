Plajlarda yaşanan tacizlere karşı “arabulucu ordusu” devreye girdi

Fransa'daki Marsilya şehrine ait kalabalık Plages des Catalans'taki plajında yaşanan taciz olayları yetkilileri harekete geçirdi. Artık Marsilya'daki sahilde tacize uğrayan kadınlar, bir "arabulucu ordusundan" yardım isteyebiliyor.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın dört bir yanındaki benzerleri gibi, deniz kenarında tatil yapan Fransız kadınları da, erkeklerin istenmeyen ilgilerinden uzun süredir büyük ölçüde rahatsızlık duyuyor.

Şimdi, plajları yerel halk ve turistlerin karışımıyla dolu olan Marsilya’daki yetkililer yeni bir çözüm buldular. Bu ayın başından ağustos ayının sonuna kadar, Plage des Catalans plajını kullanan insanlar sorun bildirmek ve yardım çağırmak için Safer Plage adlı yeni bir uygulama kullanabiliyor.

Ücretsiz uygulama, “Kötü hissettiriliyorum”, “Taciz ediliyorum” veya “Tehlikedeyim” şeklinde üç seçenek sunuyor. Bunlardan herhangi birine basmak, taciz edilen kadını rahatlatırken tacizciyi uyaracak arabulucunun ziyaretini sağlıyor.

POLİSİ ARAYIP HABER VERİYORLAR

Marsilya’daki Plages des Catalans plajında görevli arabulucu Andréa Bediaf, yirmili yaşlarının ortasındaki bir adamın havlusunu bikinili bir kızın yanına rahatsız edici bir şekilde bıraktığını gördü ve kız uzaklaşmaya çalışıp ilgilenmediğini açıkça belirtse de, adamın kızla ısrarla sohbet etmekten vazgeçmesini sağlamaya çalıştı.

18 yaşındaki Bediaf, adama yerini değiştirmesini gerektiğini, kızın ilgilenmediğini söyledi ve bir süre gözünü üzerinden ayırmadı.

“Bizi dinlemezlerse polisi arayabileceğimizi biliyorlar” diyen Bediaf ve diğer 14 arabulucu arkadaşı, Fransa’nın cinsel tacize karşı savaşında “sahil cephesinde” hizmet veriyor.

“SUÇ GİYENDE DEĞİL, TACİZ EDENDE…”

Birkaç hayır kurumunun öncülüğünü yaptığı uygulama, müzik festivallerinde kullanılan eski bir sürümden doğdu.

Geçen hafta Plages des Catalans’ı ziyaret eden kadın işlerinden sorumlu yerel meclis üyesi Nathalie Tessier, planın #Metoo hareketinin birkaç yıl önce Fransa’da dalgalar yaratmaya başlamasından bu yana cinsel tacizi ortadan kaldırmak için artan bir kararlılığı yansıttığını söyledi.

YouGov’un 18 ila 24 yaşları arasındaki kadınların yüzde 41’inin orada bir tür tacize uğradığını gösteren yakın tarihli bir anketi göz önüne alındığında, plajın harekete geçmek için önemli bir yer olduğuna inanıyor. Tessier, rakamın yüzde 100’e yakın olduğu toplu taşıma için de bir versiyon görmek istiyor.

Tessier, “Erkekler, en azından Fransa’da kimsenin durdurmaya çalışmadığı flört ile taciz arasında net bir ayrım olduğunu anlamalı. Bir kadın istediği kadar küçük bir mayo giyebilmelidir. Tacizin suçlusu kısa etek giyen veya üstsüz güneşlenen taraf değil, taciz eden taraftır.” dedi.



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