Polis 2 gündür arıyordu… Katliam yapan saldırgan bulundu

ABD'de 18 kişiyi öldüren ve polisin 2 gündür insan avı başlattığı Robert Card ölü bulundu.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Maine eyaletinde 18 kişiyi öldürmekten aranan şüpheli ölü bulundu.

Yetkililer 40 yaşındaki Robert Card'ın intihar ettiğini düşünüyor. Polis iki gündür Card'ı bulmak için geniş bir alanda insan avı başlatmış, bölgede yaşayanlar evlere kapanmıştı.

Card’ın ölümüyle iki gündür yürürlükte olan ‘evde kal' emri de kaldırıldı.

Maine Valisi Janet Mills, Card'ın cansız bedeninin saldırının olduğu bölgenin yakınlarında bulunduğunu kaydetti. Şüphelinin ailesinin de güvenlik güçlerine yardımcı olduğu belirtildi.

Polis, bir yedek asker olan Card'ın saldırıyı neden gerçekleştirmiş olabileceğini araştırıyor. Card'ın ruh sağlığı problemleri olduğu, kısa bir süre önce psikiyatri merkezinde tedavi gördüğü açıklandı.