Polis baskınında ortaya çıktı: 3D yazıcıyla silah üretip satan şebeke çökertildi

İsveç'te polis baskınında akıllara durgunluk veren bir şebeke çökertildi.

Sozcu.com.tr

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Son günlerde ülke içinde huzursuzluk ve şiddetin arttığı İsveç’te polisin yaptığı baskında akıllara durgunluk veren silah ve mühimmatlar ele geçirildi.

Başkent Stockholm’de son haftalarda gerçekleşen silahlı saldırıların ardından polisin baskınında 3-D yazıcı ile silah üretip bunları satan bir çete yakalandı. İsveç’in çok okunan gazetelerinden Aftonbladet’in aktardığı haberde çalışır vaziyette yaklaşık 50 silahın ele geçirildiği belirtildi.

Polisin soruşturmayı derinleştirildiği ve bu tür silahların hangi grup ve kişilere satıldığına dair tespit yapılmaya çalışıldığı kaydedildi. Polis, son dönemde çetelerin 3 boyutlu yazıcıdan çıkarılmış silah kullanmaya başladığını ve bunun daha ucuz olmasının yanı sıra üretiminin ve imha edilmesinin daha kolay olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada bu tür silahların izinin takip edilmesinin de daha zor olduğu belirtildi.

İsveç medyasına konuşan kaynaklar, “Birkaç metal parça haricindeki her şey yazıcıdan çıkarılıyor” dedi.

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