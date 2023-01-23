Polis baskınında ortaya çıktı: Çete çökertildi

İspanya'nın üç farklı kentinde düzenlenen operasyonla suç şebekesi çökertildi.

Sozcu.com.tr

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İspanya polisi dün üç farklı fabrikada kaçak tütünle sahte sigara üreten ve Ukraynalı göçmenleri kötü koşullarda çalıştıran çeteye yönelik operasyon düzenledi. Polis, farklı adreslerde yapılan operasyonlarda 27 kişiyi gözaltına aldıklarını ve milyonlarca Euroluk tütün dahil lüks araç ve değerli eşyaya el koyduklarını açıkladı.

İspanya polisi ve Avrupa Birliği polis teşkilatı Europol ile ortak yürüttükleri operasyonda Logrono, Valencia ve Sevilla kentlerindeki kaçak tütünle sahte sigara üreten üç fabrikaya operasyon düzenledi.



Fabrikalarda günlük yarım milyondan fazla sahte sigara üretildiğini ifade eden polis, 27 kişiyi gözaltına aldıklarını ve milyonlarca Euroluk tütün, lüks araç ve değerli eşyaya el koyduklarını belirtti.

ÜST ÜSTE YAŞIYORLAR

Söz konusu fabrikalarda savaştan kaçan göçmen Ukraynalıların binalardan dışarı çıkmasına izin verilmeden uzun saatler boyunca çalıştırıldıklarını ifade eden polis, Ukraynalı göçmenlerin fabrika içindeki küçük prefabrik barınaklarda üst üste yaşadıklarını vurguladı.

Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşları, Ukrayna’nın işgali sonrasında birçok Ukraynalı göçmenin hızlı iş bulma ihtiyacı ve dil problemi sebebiyle kayıt dışı ve zorla düşük ücretle çalışmak zorunda kalmasına dikkat çekmişti.

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