Polis düğünü bastı: Onlarca gözaltı

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da polis, bir eşcinsel düğününe baskın düzenledi ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Sozcu.com.tr

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Nijerya’da polisin eşcinsel bir çiftin evlendiği düğüne düzenlediği baskında 67 kişi gözaltına alındı.

Delta eyaletine bağlı Warri kentinde polis, birçok erkeğin kadın kıyafeti giydiği düğünü ihbar üzerine bastı. Emniyet sözcüsü Edafe Bright, düğüne katılan kadın ve erkek çok sayıda kişinin baskın sırasında kaçmaya çalıştığını, çoğunun yakalandığını ve aramaların devam ettiğini belirtti.

Birçok Afrika ülkesinde olduğu gibi Nijerya’da da eşcinsel evlilik yasak ve LGBTQ topluluğu üyelerine ağır cezalar verilebiliyor. Afrika’nın en kalabalık ülkesinde 2014’te uygulamaya konan ve eşcinsellere 14 yıla kadar hapis cezası öngören yasa uluslararası tepkilere yol açmıştı.