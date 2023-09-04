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Polisler şaştı kaldı: 12 yıldır mağarada yaşayan adam bulundu

Turizm cennetlerinden birinde yaşanan olay uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:12 - 04 Eylül 2023 Güncellenme:
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Polisler şaştı kaldı: 12 yıldır mağarada yaşayan adam bulundu

İspanya’nın turizm merkezi Ibiza yakınlarındaki Formentera adasında yaşanan bir olay şaşkınlık yarattı.

Bölgede yaşayanların ihbarı üzerine bir mağaraya giden belediye çalışanları ve polis, bir mağaranın içinde yaşayan bir adamı tespit etti. Son 12 yıldır mağara içinde yaşayan ve ismi açıklanmayan adamın mağara içinde bir yaşam kurması şaşkınlık yarattı.

Adamın yatağının etrafına bir cibinlik yaptığı ortaya çıktı.

Mağara içinde cibinlikli bir yatak, yaşam alanı ve tuvalet oluşturan adamın eski eşyalardan iki yatak, bir masa ve hamak yaptığı görüldü. Kovalar ile duş aldığını fark eden Formentera Şehir Konseyi yetkilileri gözlerine inanamadı. Mağarayı işgal ettiği tespit edilen adamın yıllardır sessizce burada yaşadığı belirtildi.

Yetkililer adamın kira vermeden burada yaşamasına tepki gösterdi. Güvenlik güçleri adamın mağarayı terk etmesi konusunda uyarıda bulundu. Yetkililer, adamın mağarayı terk ederken temizlemesi konusunda da talepte bulundu.

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İspanya Polis
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