Polonya, Almanya’dan savaş tazminat talebini yineledi

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkesine verdiği zararı tazmin etmesi talebini yineledi.

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Polonya Başbakanı Morawiecki, Alman Spiegel dergisine yazdığı makalede, Almanya'nın Polonya'ya saldırmasının ve 6 yıl süren işgalin açtığı yaraların bugüne kadar iyileşmediğini belirtti.

İkinci Dünya Savaşı'nda Alman işgalcilerin Polonya'nın tamamen yok etmeyi hedeflediklerini ifade eden Morawiecki, İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya’da 5,5 milyon kişinin öldüğünü veya kaybolduğunu, bunların yüzde 21'inin 10 yaşından küçük çocuklar olduğunu dile getirdi..

Morawiecki, işgalcilerin yüz binlerce sanatçıyı, bilim insanını, öğretmeni ve yazarı yıldırdığını veya öldürdüğünü belirterek, sanat eserlerinin ganimet olarak alındığını ve kütüphanelerin yakıldığını kaydetti.

Şehirlerin, köylerin ve tarihi mimarinin tahrip edildiğini belirten Morawiecki, “Varşova, Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı sırasında en fazla hasar gören şehirdir. Polonya'nın başkenti tarihi yapının yüzde 92’sini kaybetti.” ifadesini kullandı.

Morawiecki, Polonya'nın kayıplarının 1,3 trilyon avro olarak tahmin edildiğine işaret ederek, milyonlarca Polonyalının İkinci Dünya Savaşı sırasında maruz kaldığı inanılmaz insani ve maddi kayıpların hiçbir zaman tazmin edilmediğini vurguladı.

“ALMANYA BEDEL ÖDEMEDİ”

“Biz (eski) Doğu Almanya ile Polonya arasında 1953'te imzalanan sözleşmenin geçersiz olduğuna inanıyoruz.” diyen Morawiecki, çünkü o dönemde Sovyetler Birliği'nin, kendisine bağımlı olan Varşova hükümetini tazminatlardan vazgeçmeye zorladığını belirtti.

Polonya Başbakanı Morawiecki, Almanya'nın ne Polonya topraklarındaki yıkımın ne de tarihte benzeri olmayan yağmalamaların bedelini ödediğini kaydetti.

İnsanlar ve ülkeler arasındaki ilişkilerde hakikat ve adaletin en yüksek değerler olması gerektiğini vurgulayan Morawiecki, “Alman ortaklarımız ülkemize yönelik yapılan saldırının tüm sonuçlarının siyasi, tarihi, hukuki ve maddi sorumluluğu üstlenmelidir.” ifadesini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Polonya hükümeti,1 Eylül 2022’de, İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya’nın maruz kaldığı maddi kayıpları ayrıntılarıyla anlatan kapsamlı rapor hazırlamış ve buna göre Almanya’dan 1,3 trilyon avro tazminat talep etmişti.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, 3 Ekim 2022’de Almanya’ya tazminat talebini içeren diplomatik nota göndermişti. Bakanlık, Almanya’dan istenen savaş tazminatına ilişkin 3 Ocak’ta, “konunun kapandığına” dair yanıt aldıklarını açıklamıştı. (AA)

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