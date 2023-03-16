Polonya istihbaratı Rus casus ağını çökertti
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Polonya istihbaratından dikkat çekici bir hamle geldi.
Polonya İstihbaratı, Ukrayna’ya gönderilecek silahlar ve mühimmatın takibini yapmak üzere görevli olduğu iddia edilen Rus casus ağını çökertti.
Polonya medyası, söz konusu Rus casus ağının Alt Karpatya Voyvodalığı’nda web kameralarını kullanarak demiryolu güzergahlarına sızmayı ve Ukrayna’ya gönderilecek silah ve mühimmatın tedarikini takip etmeyi planladığını duyurdu.
Operasyon kapsamında henüz kimliği ve uyruğu açıklanmayan 6 kişi, Polonya İç Güvenlik Teşkilatı tarafından gözaltına alındı.