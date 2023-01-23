‘Polonya, Ukrayna’ya tank için düğmeye bastı’

Polonya'nın Leopard tanklarının Ukrayna'ya transferi için çalışmalara başladığı iddia edildi.

Sozcu.com.tr

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Polonya’nın, Almanya üretimi olan ve Berlin yönetimi tarafından Ukrayna’ya transferine henüz izin verilmeyen Leopard tanklarının Kiev’e teslimatı için çalışmalara başladığı öne sürüldü.

Polonya’nın en çok okunan gazetelerinden “Dziennik Gazeta Prawna”nın kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Ukraynalı askerlerin Leopard tanklarına ilişkin eğitimi de Polonya’da gerçekleştirilecek. Söz konusu askeri eğitimlerin, Polonya’nın Poznan şehrinde bulunan kara birliklerinde gerçekleştirilebileceği belirtilen haberde, “Polonya, Leopard tanklarının Kiev’e teslimatı için çalışmalara halihazırda başladı” ifadesi kullanıldı.

Almanya’nın ürettiği Leopard tankları, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç, İspanya, Çekya, Türkiye ve Macaristan gibi AB ve NATO ülkelerinde bulunuyor.

Dünya çapında çeşitli ordularda hizmet veren yaklaşık 2 bin 670 Leopard 2 tankı mevcut. Yaklaşık 64 ton ağırlığındaki Leopard tankları, saatte 70 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 120 milimetrelik yivsiz top namlusuyla 5 bin metreye kadar hedefleri vurabiliyor.

Polonya ve Finlandiya gibi Avrupalı müttefikler, Ukrayna’ya bu tankları göndermeye hazır olduklarını ve Berlin’in onayını beklediklerini ifade etmişti ancak Leopard tankları, Almanya’da üretildiği için Ukrayna gibi başka ülkelerde kullanılması amacıyla Almanya’nın onayının alınması gerekiyor. (AA)