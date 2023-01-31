Abone Ol

Polonya ve 3 Baltık ülkesi, Ukrayna’yı desteklemeye devam kararı aldı

Polonya, Letonya, Litvanya ve Estonya'nın dışişleri bakanları, ülkeler arasındaki işbirliğini artırma ve Ukrayna'yı desteklemeye devam etme konusunda mutabık kaldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Polonya ve 3 Baltık ülkesi, Ukrayna’yı desteklemeye devam kararı aldı

Letonya’nın başkenti Riga’da bir araya gelen 4 ülkenin bakanları buluşmanın ardından ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, ülkeler arası işbirliği, Ukrayna’ya desteğin sürmesi ve “kolektif caydırıcılığı güçlendirmek” konuları ön plana çıktı.

Ekonomik büyümeyi, refahı teşvik etmek için işbirliğinin geliştirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, NATO içindeki işbirliğinin “güvenliğin mihenk taşı” olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Ukrayna’ya siyasi, askeri, mali destek ve insani yardımın sürdürülmesinin yüksek önemini yineliyoruz.” ifadesi kullanıldı. (AA)

Joe Biden Ukrayna'ya F-16 vermeyeceğini söylediİlginizi ÇekebilirJoe Biden Ukrayna'ya F-16 vermeyeceğini söylediİran ve Ukrayna arasında saldırı gerilimiİlginizi Çekebilirİran ve Ukrayna arasında saldırı gerilimi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam