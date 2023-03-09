Polonya ve Slovakya, Ukrayna’ya savaş uçağı göndermeye hazır

Polonya ve Slovakya, Ukrayna'da kullanılması için savaş uçağı göndermeye hazır olduklarını duyurdu. Daha önce Ukrayna'nın savaş uçağı talebine ABD Başkanı Biden olumsuz yanıt vermişti.

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Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, ülkesinin Ukrayna’ya Mig-29 tipi savaş uçakları gönderme konusunda karar verme zamanının geldiğini belirtti.

Nad, “Ukrayna’da insanlar ölüyor. (Savaş uçakları) Onlara gerçekten yardım edebilir.” ifadelerini kullandı.

YEŞİL IŞIK YAKTI

Bakan Nad, bugün İsveç’te Polonyalı mevkidaşı Mariusz Blaszczak ile yaptıkları görüşmede, Mig-29 savaş uçaklarının Ukrayna’ya gönderilmesi konusunda ortak bir sürece dahil olunmasında hemfikir olduklarına işaret etti.

Polonya Savunma Bakanlığından Associated Press ajansına yapılan değerlendirmede, “Mig-29 savaş uçaklarımızı, uluslararası koalisyonun parçası olarak Ukrayna’ya vermeye hazırız.” ifadesi kullanıldı.

“GÖNDERMEYE HAZIRIZ”

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, dün CNN’e yaptığı açıklamada, Sovyet yapımı Mig-29 savaş uçaklarını, uluslararası koalisyonun parçası olarak Ukrayna’ya göndermeye hazır olduklarını söylemişti.

BİDEN OLUMSUZ YANIT VERMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz ay Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarının temin edilmeyeceğini söylemişti.

Savunma Bakanlığı’ndan Colin Kahl ise Temsilciler Meclisi komisyonunda yaptığı açıklamada Amerika’nın F-16’larla ilgili olarak Ukraynalıları eğitmeye başlamadığını söylemişti.