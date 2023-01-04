Polonya’nın ana muhalefet lideri, hükümeti “halkı soymakla” suçladı

Polonya'nın ana muhalefet partisi Sivil Platformun (PO) lideri ve eski Başbakan Donald Tusk, hükümeti Polonyalıları "soymakla" suçladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Donald Tusk, Twitter hesabından paylaştığı videoda, ülkede akaryakıt fiyatlarının iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PİS) tarafından şişirildiğini öne sürdü.

Videosunda, “Polonyalıları çılgına çeviren gerçeklerden” bahsedeceğini ifade eden Tusk, örnek olarak akaryakıt fiyatlarına atıfta bulundu.

Tusk, PİS’in Polonyalıları “son derece küstahça soyduğunu” savunarak, devlete ait enerji şirketi PKN Orlen’in iktidar partisiyle yakın ilişkileri olduğunu iddia etti.

Bu şirketin piyasadaki hakim konumunu kullanarak fiyatları yükselttiğini kaydeden Tusk, çok sayıda Polonyalı şirketin de iflas ettiğini belirtti.

Polonya Hükümeti Sözcüsü Piotr Müller ise Polonya’nın AB’deki en düşük yakıt tarifelerinden birine sahip olduğunu söyledi.

Elektrik fiyatlarının kısmen dondurulmasını örnek olarak gösteren Müller, hükümetin akaryakıt ve enerji fiyatlarını istikrara kavuşturmaya çalıştığını ifade etti. (AA)

İlginizi Çekebilir Almanya ve Polonya arasında tazminat krizi büyüyor