Portekiz ötenaziyi onayladı

Portekiz Parlamentosu ötenazi yasasını oylayarak kabul etti.

Sozcu.com.tr

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Portekiz Meclisi, dayanılmaz acı çeken ve tedavi edilemez hastalıkları olan insanlar için ötanazi yasasını oylayarak kabul etti.

Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’nın daha önce 4 defa geri gönderdiği yasanın, 1 hafta içinde yürürlüğe konması bekleniyor.

Portekiz Sosyalist Partisi milletvekili ve yasanın savunucusu Isabel Moreira, “Halihazırda birkaç kez büyük bir çoğunluk tarafından onaylanan bir yasayı onaylıyoruz” dedi. Sosyalist Parti de “Parlamentodaki birkaç yıllık çalışma sonrasında, tıbbi yardımlı ölümü düzenleyen yasa bugün Cumhuriyet Meclisi tarafından onaylandı” açıklamasını yaptı.

Portekiz Meclisi tarafından 4 defa Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’ya gönderilen ve her seferinde iade edilen yasaya göre, 18 yaşından büyük kişilerin, ölümcül derecede hasta ve dayanılmaz acılar içinde olmaları durumunda ölmek üzere tıbbi yardım talep etmelerine izin verileceği ifade edildi. Ötenazinin yasal olduğu diğer ülkeler arasında Belçika, Kanada, Kolombiya, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, İspanya ve Avustralya yer alıyor. (DHA)

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