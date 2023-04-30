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Portekiz’i sarsan olay: Üç kişiyi öldürüp intihar etti

Portekiz'in başkenti Lizbon yakınlarındaki Setubal kenti pazar gününe korkunç bir olayla başladı.

Sozcu.com.tr
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Portekiz’i sarsan olay: Üç kişiyi öldürüp intihar etti

Portekiz, kan donduran cinayetlerle sarsıldı… Ülkenin başkenti Lizbon’un 45 kilometre güneyindeki Setubal kentinde bir adam 3 kişiyi vurduktan sonra intihar etti…

Portekiz polis komiseri Jaoa Freire, İngiliz haber ajansı Reuters’a konuştu. Freire, “Dört kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor” dedi. Freire, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını da duyurdu.

Setubal’da nüfusun büyük kısmının yoksul olduğU Bairro Azul’da yaşanan olayda yaşamını yitirenlerin saldırganla bağlantısı henüz açıklanmadı.

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