Prens Harry: Annemin ruhuyla konuştum

İngiliz Kraliyet ailesinin sırlarını ortaya döktüğü Spare isimli anı kitabıyla olay yaratan Prens Harry’nin gündemden düşmeyen ifşaları sürüyor.

Sozcu.com.tr

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İngiliz Kraliyet ailesine cephe alan ve eşi Meghan Markle'la ABD'ye yerleşen Prens Harry'nin anı kitabından bomba etkisi yaratan ifşalar basına yansımaya devam ediyor.

Prens, son olarak 1997'de trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Prenses Diana'nın ruhuyla medyum aracılığıyla konuşmaya çalıştığını söyledi. Harry, “annesinin ruhunun” kendisine, oğlu Archie'nin Noel süslerini Kraliçe 2. Elizabeth'in üzerine devirmesine güldüğünü söylediğini aktardı.

Prens Harry ayrıca yaşam biçiminden annesinin çok memnun olduğunu, onunla gurur duyduğunu da belirtti. Harry, bu konuşmanın kraliyetteki görevlerinden ayrılıp eşiyle ABD'ye taşınma kararı aldığı 2020'de gerçekleştiğini anlattı.

Medyumla görüşmesi için arkadaşlarının kendisini cesaretlendirdiğini kaydeden Prens, medyumun kendisine büyük bir enerji hissettiğini ve annesinin kendisine büyük destek verdiğini söylediğini aktardı.

Prenses Diana, hayattayken sık sık medyumlara giden ve fizik ötesi olaylara meraklı bir isim olarak tanınıyordu.

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