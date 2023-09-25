Prens Harry babasını görmek için izin isteyecek

Son Londra ziyaretinde otelde kalan Prens Harry'nin, babası Kral 3. Charles'ı görmek için resmi bildirimde bulunmak zorunda kalacağı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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İngiliz Kraliyet Ailesinin asi Prensi Harry’nin bundan böyle babası Kral 3. Charles’ı görmek için resmi bildirimde bulunmak zorunda kalacağı açıklandı.

ABD’li oyuncu eşi Meghan Markle ile birlikte Kraliyet Ailesine yönelik yaptığı sert açıklamalarıyla uzun süre gündemden düşmeyen 39 yaşındaki Prens’in bu ay Londra ziyaretinde Windsor Kalesi’nde kalma talebinin reddedildiği ortaya çıkmıştı.

Prens Harry’ye gelmeden önce bildirimde bulunmadığı için oda bulunamadığı bildirilmiş, Prens de Londra’da bir otelde kalmıştı.

İngiliz basınına göre Buckingham Sarayı, Kraliyet görevlerinden ayrılıp ailesiyle ABD’ye taşınan Prens Harry’ye, babasını görmeden önce bildirimde bulunmasını söyledi. Harry ve ailesinin uygun bir süre önceden bilgi vermesi halinde Windsor Sarayı’nda kalabileceği belirtildi.