Prenses Diana’nın kazağı 1,14 milyon dolara satıldı

Prenses Diana’nın koyunlu ikonik kazağı 1,14 milyon dolara alıcı buldu.

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New York’ta düzenlenen açık artırmada, Prenses Diana’nın ikonik koyunlu kazağı 1,14 milyon dolara satıldı. Bu, Prenses Diana’ya ait bir parçanın açık artırmada elde edilen en yüksek fiyat oldu.

Prenses Diana’nın 1981 yılında polo maçında giydiği kazak, Sotheby’s Müzayede Evi tarafından 50 bin ila 80 bin dolar arasında bir fiyatla satışa çıkarılmıştı. Ancak açık artırmada, 1,14 milyon dolara (30 milyon 721 bin lira) alıcı buldu.

Çevrimiçi yapılan açık artırmada alıcının ismi açıklanmadı.

Kazağın tasarımında, beyaz koyunların arasında tek bir siyah koyunun yer alması, Prenses Diana’nın Kraliyet ailesi içindeki yerinin bir sembolü olarak yorumlanmıştı. (AA)