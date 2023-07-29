Prigojin: Afrika’daki Wagner savaşçılarının sayısını artıracağız

Rus güvenlik şirketi Wagner'in lideri Prigojin, Afrika'daki birliklerinin sayısını artırmaya hazır olduklarını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’daki ayaklanmayla dikkat çeken özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Afrika ülkelerindeki askerlerinin sayısını artırmaya hazır olduklarını duyurdu.

Prigojin, Kamerun’da yayın yapan Afrique Media TV kanalına yaptığı açıklamada, Wagner’in Afrika’daki asker sayısının azalmayacağını, aksine birliklerin sayısını artırmaya hazır olduklarını ifade etti. Orta Afrika Cumhuriyeti’ne rotasyon kapsamında yeni birliklerin sevk edildiğini dile getiren Prigojin, Afrika ülkeleriyle daha ileri seviyede ilişki kurmak istediklerini belirtti.

Prigojin, daha önce de aynı televizyon kanalına açıklamalar yapmıştı. Wagner liderinin hafta içinde Rusya-Afrika Zirvesi’nin yapıldığı St. Petersburg’da, Afrikalı yetkililerle görüştüğü öne sürülmüştü.

Prigojin, 24 Haziran’da Rus yönetimine karşı başlattığı isyanın ardından Belarus’a gitmiş, son olarak 17 Temmuz’da Belarus’ta bulunan Wagner birliklerine konuşma yaparken görüntülenmişti. Burada yaptığı konuşmada Prigojin, eğitim ve artan deneyimleri sonrasında Wagner paralı askerlerinin, Afrika’da yeni bir yola gideceklerini söylemişti. (AA)

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