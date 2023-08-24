Prigojin’in ölümü intikam mı? Putin ‘İhaneti asla affetmem’ demişti

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin'in ve grubun önde gelen isimlerinin uçaklarının düşmesiyle öldüğü haberi, akıllara Putin'in eski açıklamalarını getirdi. Rusya lideri, bir konuşmasında "İhaneti asla affetmem" demişti. Putin, daha 2 ay önce yaşanan isyan için de “Yanıtımız sert olacak. Hainlere cezalarını vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’da 2 ay önce Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı ayaklanma başlatan paralı asker grubu Wagner’in lideri Yevgeniy Prigojin’in dün uçağının düşmesiyle hayata veda ettiği haberi, dünyada şok etkisi yarattı.

Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), dün Tver’de düşen uçakta Wagner’in kurucusu Prigojin’in öldüğünü bildirdi. 10 kişinin öldüğü özel jette Prigojin’in yanı sıra yardımcısı ve Wagner’in kurucularından Dmitriy Utkin ile grubun önde gelen isimleri Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev’in de bulunduğu kaydedildi.

“Putin’in şefi” olarak tanınan Prigojin, haziran sonunda Moskova’ya karşı başlattığı ayaklanmayla dünya gündemine yerleşmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu ve Rus Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’u “beceriksizlikle” suçlayan Prigojin’e bağlı savaşçılar Rusya’daki bazı karargahalrı ele geçirerek Moskova’ya ilerlemiş, isyan kısa sürede Belarus’un arabuluculuğunda sona ermişti.

PUTİN ‘HAİNLERİ CEZALANDIRACAĞIZ’ DEMİŞTİ

Rusya lideri Putin, haziran ayındaki ayaklanmadan hemen sonra televizyondan yayınlanan açıklamasında “Yanıtımız sert olacak. Hainlere cezalarını vereceğiz” demişti.

Putin’in daha önce konuk olduğu bir televizyon programında “İhaneti asla affetmem” demesi o dönem çok konuşulmuştu.

YEVGENİY PRİGOJİN KİMDİR?

İş hayatına sandviç satarak mütevazı bir başlangıç yapan 62 yaşındaki Prigojin, daha sonra kurduğu catering şirketinin Kremlin’le yaptığı anlaşmalar sayesinde hızla zenginleşmişti ve uzun yıllardır “Putin'in aşçısı” olarak tanınıyordu.

1980'de St. Petersburg’da arkadaşlarıyla sokak ortasında bir kadını darbederek küpelerini çalan Prigojin, 10 yıl hapis yatmıştı.

Bir dönem yakın olduğu Putin’in desteğiyle Wagner’i dünyanın en büyük paralı asker gücüne dönüştüren Prigojin, çeşitli savaşlardaki insan hakları ihlalleriyle de tepki çeken bir isimdi.

BELARUS LİDERİ, PUTİN’İ İKNA ETTİM’ DEMİŞTİ

Hazirandaki başarısız darbe girişimi sonrası Wagner liderinin akıbeti tartışma konusu olmuş, Putin’in intikamını er ya da geç alacağı iddiaları ortaya atılmıştı.

İsyanın bastırılmasında arabuluculuk rolü üstlenen Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko, kriz sırasında telefonda görüştüğü Putin’in Pirgojin’in öldürülmesini istediğini, Rus lideri acele karar vermemeye ikna ettiğini söylemişti.

İlginizi Çekebilir Rusya'yı sarsan uçak kazası: Wagner lideri Prigojin öldü

İlginizi Çekebilir Dünyanın konuştuğu adam: Putin'in aşçısı, nasıl dev paralı ordunun lideri oldu?