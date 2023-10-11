Putin: ABD, Filistin-İsrail krizinde başarısız oldu
Rusya lideri Putin, Filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini, ABD'nin çözüm konusunda başarısız olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’yi İsrail ile Filistin arasındaki anlaşmazlığı çözme konusunda köklü bir çözüm bulamamakla ve temel meseleleri çözmeden duruma el koymaya çalışmakla suçladı.
İsrail’deki şiddet eylemlerini korkunç olarak nitelendiren Putin, bölgedeki anlaşmazlığı çözmek için Filistin devletinin kurulmasının gerektiğini belirtti. Putin ayrıca Orta Doğu’daki şiddetin alevlenmesinin sebeplerinden birinin İsrail’in Filistin topraklarında uyguladığı “yerleştirme” politikası olduğunu ifade etti.
Kadınların ve çocukların hedef alınmamalarının gerektiğini belirten Putin, sivil kayıplarının asgari seviyeye indirilmesinin gerektiğini dile getirdi. (Reuters)