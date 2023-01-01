Putin askerleriyle şampanya içip mesaj verdi

24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmeye başlayan Rusya'nın devlet başkanı Vladimir Putin ulusa sesleniş konuşması yaptı. Putin'in askerlerle şampanya içtiği görüntüler ise gündem oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün halkının yeni yılını bir ulusa sesleniş konuşmasıyla kutladı.

Rusya’nın kendisini korumak için Ukrayna’ya savaş açtığını söyleyen Putin, Batı ülkelerinin de Ukrayna’yı kullandığını öne sürdü.

10 ayı aşkın bir süredir devam eden savaş ile ilgili konuşan Putin, “Ukrayna’yı ve Ukrayna halkını kullanarak Rusya’yı zayıflatarak bölmeye çalışıyorlar” dedi. Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği ve bir kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı saldırıdan kısa bir süre yaptığı konuşmada Putin kamera önündeki askerlerle şampanya içerek yeni yılı kutladı.

20 yılı aşkın bir süredir ülkeyi yöneten Putin’in en uzun konuşması olarak kayıtlara geçen bu konuşmada Putin, Donbas bölgesi ile ilgili olarak da “Bu savaşta tarih bizim yanımızda. Rusya bu savaşta kendi tarihi sınırlarındaki insanları koruyor” dedi.

Putin konuşmasında, “Batı, Rusya’yı izole etmeye çalışıyor fakat başarısız oluyor. Bize yaptırım savaşı uygulayanlar bizim endüstrimizin, ekonomimizin ve ulaşımımızın çakılmasını bekliyordu. Fakat bu olmadı” ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir Putin'den geri vites! Gaz borçları yabancı para birimleriyle de ödenebilecek