Putin, Hafter’i Moskova’da ağırladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin başındaki isim olan Halife Hafter'i Moskova'da ağırladı. Görüşmede Libya'daki genel durumun konuşulduğu açıklandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile Moskova’da görüştü.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in Hafter ile Kremlin’de görüştüğünü belirterek, “Libya’daki ve genel olarak bölgedeki durum müzakere edildi” dedi.
Libya kaynakları, Halife Hafter’in Moskova ziyareti sırasında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştüğünü duyurmuştu.