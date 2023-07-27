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Putin helikopter hediye etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zimbabveli mevkidaşı Emmerson Mnangagwa'ya başkanlık helikopterlerinden birini hediye etti.

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Putin helikopter hediye etti

Zimbabve Enformasyon Bakanlığının Twitter’dan yaptığı açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya-Afrika Zirvesi sırasında başkanlık helikopterlerinden birini Mnangagwa’ya verdi.

Yakında Zimbabve’ye gönderilecek olan helikopteri inceleyen Mnangagwa, her iki ülkenin de Batılı ülkelerin yaptırımlarına maruz kaldığı için işbirliği yapmak zorunda olduğunu söyledi.

Zimbabve, bağımsızlık mücadelesinden bu yana Rusya’yla yakın ilişkilere sahip.

Afrika’dan çok sayıda yetkilinin katıldığı ve bugün St. Petersburg’da başlayan Rusya-Afrika Zirvesi, yarın sona erecek. (AA)

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