Putin iktidarıyla ilgili çarpıcı yorum

2000-2004 yılları arasında Rusya'nın başbakanı olarak görev yapan Mikhail Kasyanov, Wagner grubunun kısa soluklu isyanı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın eski başbakanlarından Mikhail Kasyanov açıklamalarda bulunarak ülke gündemini değerlendirdi…

2000-2004 yılları arasında Putin yönetiminde başbakan olarak görev üstlenen fakat görevden alındıktan sonra Putin karşıtı bir tutum sergilemeye başlayan Kasyanov, Rus paralı asker grubu Wagner ve lideri Yevgeni Prigojin ile ilgili konuştu…

BBC’ye açıklamalarda bulunan Kasyanov, yaşanan gerilim ile ilgili olarak, “Putin’in iktidarının sonunun başlangıcı” dedi.

Kasyanov, “Bence Prigojin Belarus’a Afrika’dan gidecek. Orman ya da öyle bir yerde olacak. Putin, onun yaptıklarını affedemez. Putin’in istikrarına zarar verdi. Bunun sonucunda yaşamı büyük bir soru işareti içinde” yorumunu yaptı.

Rus muhalif, “Putin için sonun başlangıcı… Kendisi şu an çok büyük bir sorun içerisinde” dedi.

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