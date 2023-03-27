Putin karşıtı Rus muhalefet lideri: Beni zehirlediler

Rusya’da zehirlendiği iddia edilen muhalif isimlere bir yenisi daha eklendi. 32 yaşındaki muhalif siyasetçi Elvira Vikhareva, kanında çok zehirli potasyum dikromat bulunduğunu, saç dökülmesi gibi fiziksel görünümünü değiştiren ciddi sağlık sorunları yaşadığını söyleyerek doğrudan Putin hükümetini suçladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya'da muhalif siyasetçilerden Elvira Vikhareva, aylarca şiddetli mide ağrıları, kas spazmları ve saç dökülmesi yaşadığını söyleyerek Vladimir Putin yönetimini kendisini zehirlemekle suçladı.

Ukrayna işgaline yönelik sert açıklamalarıyla tanınan 32 yaşındaki Rus muhalefet lideri, kanında çok zehirli potasyum dikromat bulunduğunu, kasım ayından şubata kadar şikayetlerinin giderek arttığını belirtti. Rus Soya haber sitesinde kan testi sonuçlarını paylaşan Vikhareva, polise ihbarda bulunmadığını çünkü yetkililerin savaş karşıtı birine yardım etmeyeceğini iyi bildiğini söyledi.

Vikhareva, test sonuçlarını gören doktorların kendisine “Nasıl hayatta kaldın?” dediğini de aktardı. Hayatta kalmasının kendisini zehirleyenleri üzmesini umduğunu kaydeden muhalif isim, tehditlere rağmen Rusya'da kalıp mücadeleye devam edeceğini belirtti.

Vikhareva’nın son dönemde zehir nedeniyle fiziksel görünümünde yaşanan değişim nedeniyle kameraların önünde görünmemesi dikkat çekiyor.

Fotoğrafçılıkta ve ahşap işlemede kullanılan potasyum dikromat, organ yetmezliğine, kansere ve nefes darlığına yol açabilen çok tehlikeli bir madde olarak biliniyor ve deriyle temas ettiğinde ölümcül olabiliyor.

ZEHİRLENEN RUS MUHALİFLER



Rusya'da önceki yıllarda da çok sayıda muhalif ismin Putin hükümeti tarafından zehirlendiği iddiaları gündeme gelmişti. Putin'in başlıca muhaliflerinden olan ve halen cezaevinde bulunan Aleksey Navani, 2020'de noviçok maddesiyle zehirlendiği iddiasıyla Almanya'da tedavi görmüş, Rusya'ya dönüşünde de gözaltına alınmıştı.

Zehirlenen en dikkat çekici isimlerden biri de eski KGB ajanı Aleksandır Litvinenko'ydu. Daha sonra Rusya’da muhalefet saflarına geçen Litvinenko, 2006'da Londra'da polonyumla zehirlenmiş ve hayatını kaybetmişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2021'de Litvinenko'nun ölümünden Kremlin'i sorumlu turmuş, İngiltere de suikast emirinin bizzat Putin'in verdiğini savunmuştu.

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