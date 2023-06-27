Putin, Kremlin’de yüzlerce askere hitap etti

Rusya’da hafta sonu yaşanan ayaklanmayla ilgili Devlet Başkanı Putin’den yeni açıklamalar geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'yı sarsan paralı asker grubu Wagner'in ayaklanmasıyla ilgili Rusya lideri Putin'den peş peşe açıklamalar geliyor.

Dün gece yaptığı açıklamada “Kan dökülmesini engelleyen Wagner komutanlarına teşekkür ediyorum” diyen ve Wagner savaşçılarını ordu saflarına katılmaya davet eden Rusya lideri bugün yeni açıklamalar yaptı. Kremlin kompleksindeki meydanda üst düzey askeri yetkililerin de bulunduğu 2500 kişiye hitap eden Putin, “Rus halkı isyan edenlerin yanında değildi” diyerek halkın ve silahlı kuvvetlerin isyancı paralı askerlere karşı birlikte durduğunu söyledi.

Toplantıda, Wagner'in doğrudan meydan okuduğu Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun da hazır bulunması dikkat çekti. Putin'in çağrısıyla, isyan sırasında öldürülen Rus pilotları anmak için bir dakikalık saygı duruşu düzenlendi.

KREMLİN: OLAYLAR PUTİN’İN KONUMUNU SARSMADI

Bu arada Kremlin'den yapılan açıklamada, başarısız silahlı isyanının Rusya Devlet Başkanı Putin’in konumunu sarstığı görüşünün doğru olmadığı savunuldu. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, isyanın, Rus toplumunun Putin'in etrafında ne kadar güçlü şekilde birleştiğini gösterdiğini söyledi.

Peskov, “Başkan etrafında toplumun birleşme düzeyi çok yüksek. Bu olaylar, toplumun ne kadar birleşmiş durumda olduğunu gösterdi” dedi.

Peskov, “Şu anda uzmanlar arasında, sahte uzmanlar arasında, siyaset bilimciler ve sahte siyasetçiler arasında aşırı duygusal bir histeri var. Bunların gerçekle hiçbir ilgisi yok” diye konuştu. Sözcü, Kremlin’in Wagner grubunun lideri olan Yevgeni Prigojin’in nerede olduğuyla ilgili bilgi sahibi olmadığını da söyledi.

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