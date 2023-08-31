Putin seçim öncesinde düğmeye bastı: Aday olabilmek için yeni kriter getirdi

Gelecek yıl seçimlere gitmeye hazırlanan Rusya'da devlet başkanı Putin'in ilerleyen yaşını gizlemek için akıllara durgunluk veren bir plan hazırladığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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2024 yılında seçimlere gitmeye hazırlanan Rusya’da gündem Putin’in planı…

Görev süresini uzatmak için yoğun bir seçim kampanyasına hazırlanan Putin’in seçim öncesinde yeni bir plan hazırlığı içerisinde olduğu öne sürüldü. Kremlin’den kaynaklar, Rus medyasına açıklamalarda bulundu.

İsmini açıklamayan kaynaklar, gelecek yıl 71 yaşında olacak Putin’in seçim yarışında bu detayı gizlemek için “adaylık kriterlerinde” değişikliğe gidileceğini iddia etti. Henüz resmiyet kazanmayan yasa değişikliğinde, Putin’in karşısında olmak isteyenlerin en az 50 yaşında olması şartı getirilecek.

GENÇ ADAY ENDİŞE YARATTI

Kremlin’den kaynaklar, genç adayların Putin’i yaşlı göstereceğini ve bu sebeple bu planın gündeme geldiğini aktardı. Rus bağımsız medya kuruluşu Meduza’ya konuşan kaynaklar, “Putin seçimi kaybedeceğini düşünmüyor fakat genç bir adayın ortaya çıkmasının kendisi için pek de hoş olmayacağını düşünüyor” dedi.

Rusya’da Mayıs ayında yapılan bir ankette, katılımcılar Putin’in yaşını “en beğenmedikleri 3’üncü şey” olarak tanımlamıştı. Seçimde aşırı sağcı Liberal Demokrat Parti, Komünist Parti ve merkez sol partisi Yeni Halk Partisi’nin adaylarıyla karşılaşması muhtemel olan Putin konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Yeni Halk Partisi’nin 39 yaşındaki Vladislav Davankov’u aday göstermesi bekleniyor.

2036’YA KADAR BAŞKAN OLABİLECEK

Kaynaklar, “Putin, onun çok fazla bir oy alamayacağını düşünüyor fakat enerjik ve genç bir aday, seçmende Putin’in yaşını sorgulanmasına sebebiyet verebilir” dedi. Rusya’da devlet başkanlığı görevini her biri 6 yıl olmak üzere arka arkaya iki dönem yapılabiliyor. Putin, 2012’den beri bu görevi üstlenirken 2000-2008 yılları arasında da aynı görevi üstlenmişti.

Putin, 2021’de imzaladığı yasa ile görev süresini sıfırlamış ve 2036 yılına kadar başkanlığının önünü açmıştı. 17 Mart 2024’te yapılacak seçimlerde hiçbir aday yüzde 50’nin üzerinde oy alamazsa ikinci tur seçimler 7 Nisan 2024’te yapılacak.

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