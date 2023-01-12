Putin, Türkiye tatili nedeniyle başbakan yardımcısını azarladı: Niye aylaklık ediyorsun?

Birinci yılına yaklaşan Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken Rus lider Putin’in kameralara yansıyan sinirli halleri Kremlin’de artan gerilimi gözler önüne serdi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna'daki Rus işgalinde şiddetin dozu giderek yükselirken, işgal komutanını 3 ay içinde ikinci kez değiştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir videokonferans sırasındaki hareketi şok etkisi yarattı.

Giderek şiddetlenen savaşta Rus ordusunun kayıpları ve yaptırımlarla gelen ekonomik sorunlar nedeniyle gergin olduğu söylenen Putin, üst düzey hükümet yetkilileriyle dün düzenlediği video görüşmede Başbakan Yardımcısı Denis Manturov'u herkesin gözü önünde azarladı.

Yeni sivil ve askeri uçaklarla ilgili sözleşmelerin tamamlanmamasına kızan Putin, Manturov'un araya girip itiraz etmesi üzerine öfkesine hakim olamayarak başkan yardımcısına “Sen niye aylaklık ediyorsun” dedi. Yeni Yıl tatilini Türkiye'de geçirmesine öfkelendiği Manturov'u işini yapmamakla suçlayan Putin'in “Ortada bir sözleşme de yok. Bana ne söyleyeceksin? Müdürler bana söyledi, sözleşme yapılmamış. Sen niye aylaklık ediyorsun” sözleri toplantıda ortamın bir anda buz kesmesine yol açtı.

Diğer hükümet yetkilileri olayı şaşkınlıkla izlerken başını eğen Manturov sessizliğini korumakla yetindi.

Yüksek sesle konuşmaya devam eden Putin ise “Bu iş bir ayda bitecek. Sana söylüyorum, bir ayda… İçinde olduğumuz koşulları anlamıyor muyuz?” dedi.

ÜÇ AY İÇİNDE İKİNCİ DEĞİŞİKLİK

Putin, son olarak Ukrayna savaşının komutanını da değiştirmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna’daki “özel askeri operasyondan” sorumlu Müşterek Askeri Kuvvetlerin başına getirildi.

Önceki komutanı Sergey Surovikin'in ise Gerasimov'un yardımcılığı görevini yürüteceği kaydedildi. Surovikin'in göreve gelmesi sonrasında Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırılar yoğunlaşmıştı.

Bazı uzmanlar görev değişikliğini, Surovikin’in fazla güç kazanmış olmasının Kremlin'de rahatsızlığa yol açtığının işareti olarak niteliyor.

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