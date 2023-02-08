Putin: Uluslararası terör örgütleri Afganistan’daki faaliyetlerini artırıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ordusunun çekilmesinin ardından Afganistan'daki durumun daha iyiye gitmediğini belirterek, "Uluslararası terör örgütleri, Afganistan'daki faaliyetlerini artırıyor. Potansiyelini artıran El-Kaide dahil." dedi.

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Putin, başkent Moskova’da çeşitli ülkelerin güvenlik birimi temsilcileriyle düzenlenen Afganistan konulu toplantıda konuştu.

Dünyada çok sayıda çatışmanın yaşandığını anlatan Putin, “Bunun farkındayız ama bu Afganistan’daki durumun önemini azaltmıyor. (Afganistan) Bizim için her zaman önemli olmuştur ve bugün iki kat daha önemli çünkü güney sınırlarımızda daha fazla gerilim noktası oluşmasını istemiyoruz.” diye konuştu.

Afganistan’daki durumun iyileşmediğini vurgulayan Putin, “ABD ordusunun çekilmesinin ardından Afganistan'daki durum maalesef daha iyiye gitmedi. Uluslararası terör örgütleri, Afganistan'daki faaliyetlerini artırıyor. Potansiyelini artıran El-Kaide dahil.” ifadelerini kullandı.

Putin, bazı ülkelerin uluslararası terörle mücadele gerekçesini kullanarak Afganistan'daki varlıklarını artırmaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Afganistan’daki insani durum da kötüleşiyor, yaklaşık 4 milyon insanın insani yardıma ihtiyacı var. Uyuşturucu ticareti de büyüyor ve ne yazık ki ekili alanlar artıyor. Sanıyorum küresel pazardaki afyonların yüzde 80’i Afgan menşelidir.” (AA)

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