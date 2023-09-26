Putin ve Reisi, Karabağ’ı görüştü

Son dönemde hareketliliğin yaşandığı Karabağ'da yaşananları Rusya ve İran liderleri görüştü.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Karabağ’daki gelişmeleri ele aldı.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Reisi telefonda görüştü.

Karabağ’daki gelişmelerin ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin istişare edildiği görüşmede, sorunların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemi vurgulandı.

Tarafların, Türkiye, Rusya, İran, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’dan oluşan bölgesel danışma platformu “3+3″ün çalışmalarını etkinleştirme konusunda karşılıklı ilgilerini dile getirdiği görüşmede, Reisi, İran'ın BRICS’e katılma başvurusuna Rusya’nın verdiği destekten ötürü de teşekkür etti.

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