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Putin’den AB’yi kızdıran karar! Süreyi yıl sonuna kadar uzattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışının yasaklandığı kararnamenin süresini 2023 sonuna kadar uzattı.

Yayınlanma: 20:59 - 26 Haziran 2023 Güncellenme:
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Putin’den AB’yi kızdıran karar! Süreyi yıl sonuna kadar uzattı

Kremlin’in resmi sitesinde yayımlanan kararnameye göre, tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışının yasak süresi “1 Temmuz 2023” yerine “31 Aralık 2023” olarak belirlendi.

AB’DEN 60 DOLAR KARARI ÇIKMIŞTI

Avrupa Birliği ülkeleri 2 Aralık 2022’de, Rusya’dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

PUTİN’DEN KARŞI ADIM GELMİŞTİ

Bu durum üzerine Putin de tavan fiyat uygulamasına katılan şahıs ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satışını yasaklayan kararnameye imza atmıştı. (AA)

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