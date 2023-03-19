Putin’den bir ilk: Mariupol’e gitti

Rusya ile Ukrayna arasında bir yılı aşkın bir süredir devam eden savaşta bir ilk yaşandı.

Sozcu.com.tr

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24 Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan savaş sürerken cephede dikkat çekici bir gelişme yaşandı…

Rus medyası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün Donetsk bölgesindeki Mariupol şehrine gittiğini ve burada incelemelerde bulunduğunu açıkladı.

TASS haber ajansı geçen yılın Mayıs ayından beri Rus güçlerinin kontrolünde bulunan Mariupol’e Putin’in helikopter ile gittiğini duyurdu. Putin’in bir otomobil kullanarak şehirdeki bazı mahallelere gittiği ve bölgede yaşayanlarla konuştuğu da belirtildi.

Putin’in bölgede incelemelerde bulunduğu belirtilen savaş dolayısıyla yıkılan birçok bina ve altyapının da yeniden yapılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada, bölgede tarihi binaların yeniden yapım sürecinin 2023’ün sonunda tamamlanacağı kaydedildi.

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