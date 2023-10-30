Putin’den ‘Dağıstan’ açıklaması: Yaşananlar, Batılı ajansların ellerinden çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail’den kalkan bir yolcu uçağının Rusya’nın Dağıstan bölgesine iniş yaptığı sırada havalimanında çıkan olaylara ilişkin olarak açıklama yaptı. Putin, “olayların batılı ajanların ellerinden çıktığını” iddia etti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’ndeki havalimanında İsrail’den gelen bir uçak nedeniyle protestocularla güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedeyle ilgili düzenlenen toplantıda konuştu.

Putin, “Dün gece Mahaçkale’de yaşananlar, sosyal medya da dahil olmak üzere özellikle Ukrayna topraklarından, Batılı ajanların ellerinden çıktı” dedi.

Dağıstan’da yaşayan Tatlara (Dağ Yahudileri) saldırarak, Filistin’e yardım edilemeyeceğini belirten Putin, “Filistin’e yardım etmenin tek yolu, bu trajedinin arkasında olanlarla mücadele etmektir. Biz Rusya olarak, özel askeri operasyon çerçevesinde onlarla savaşıyoruz. Hem kendimiz hem de gerçek özgürlüğü arayanlar için savaşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“ABD, KÜRESEL İSTİKRARSIZLIKTAN EN ÇOK YARARLANAN ÜLKE”

Putin, duygusal davranışlarda bulunulmaması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

“Orta Doğu ve dünyanın diğer bölgelerindeki halkların yaşadığı trajedilerin arkasında gerçekte kimin olduğunu, ölümcül kaosu kimin organize ettiğini, bundan kimin çıkar sağladığını anlamalıyız. ABD’nin mevcut yönetici elitleri ve onların uyduları, küresel istikrarsızlıktan en çok yararlananlardır. Kanlı rantlarını bundan elde ediyorlar.”

Putin, Gazze’deki durum için de şunları söyledi:

“Ne yazık ki suçluları ve teröristleri cezalandırmak yerine toplu sorumluluk ilkesinin intikam almak için kullanıldığını da görüyoruz. Yüz binlerce masum insanın ayrım gözetmeksizin öldürüldüğü Gazze Şeridi’nde yaşanan korkunç olayların hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bombardımandan kaçacak ve saklanacak hiçbir yerleri yok.” (AA)