Putin’den deprem bölgelerinde çalışan ekiplere teşekkür

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye ve Suriye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür etti.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın (EMERCOM) Yönetim Kurulu toplantısına video mesajı ile katılarak, Türkiye ve Suriyenin kuzeybatısını etkileyen depremler sonrasında aralıksız çalışarak hayat kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Putin konuşmasında arama-kurtarma ve sağlık personeli başta olmak üzere EMERCOM ekiplerinin Türkiye ve Suriye’deki çalışmalarından bahsederek “Daha geçen hafta, acil müdahale ekipleri Türkiye ve Suriye’deki yıkıcı depremlerin kurbanlarına yardım etmek için ilk gelenler arasındaydı. Kurtarıcılarımız, arama-kurtarma köpeklerimiz, doktorlarımız, psikologlarımız neredeyse 24 saat çalıştı, gezici hastaneler hızla konuşlandırıldı, arama kurtarma operasyonları düzenlenerek birçok insanın hayatı kurtarıldı” dedi.

Putin, tehlikelere rağmen depremzedelere yardımcı olmak üzere hemen yardıma koştukları için EMERCOM ekiplerine şükranlarını sundu. (DHA)

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