Putin’den Gazze açıklaması: Çok ciddi sonuçları olur

Rusya lideri Putin, İsrail'in Gazze'ye kara operasyonunun ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulunarak krizden dolayı ABD'yi suçladı

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail’in Gazze’ye kara operasyonu düzenlemesinin tüm taraflar için ciddi sonuçlara yol açacağını bildirdi.

Putin, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülkeleri liderler zirvesinde yaptığı konuşmada, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘ABD’NİN BAŞARISIZ POLİTİKASININ SONUCU’

Filistin-İsrail çatışmasının eşi benzeri görülmemiş bir şekilde tırmandığını, her iki tarafta da binlerce sivilin öldürüldüğünü ve yaralandığını kaydeden Putin, İsraillilerin ve Filistinlilerin şu anda yaşamakta olduğu büyük çaplı trajedinin “ABD’nin Orta Doğu’daki başarısız politikalarının doğrudan bir sonucu” olduğunu dile getirdi.

Putin, ABD’nin Avrupalı ortaklarıyla birlikte Orta Doğu meselesinin çözümünü tekelleştirmeye çalıştığını, her iki taraf için de kabul edilebilir uzlaşmalar bulmayla ilgilenmediğini ve kesinlikle Filistin halkının temel çıkarlarını asla dikkate almadığını belirtti.

Şimdi asıl meselenin kan dökülmesini durdurmak olduğunu vurgulayan Putin, “Filistin-İsrail ihtilafını müzakere yoluyla çözmenin alternatifi olmadığı inancından yola çıkıyoruz. Hedef, başkenti Doğu Kudüs olan İsrail ile barış ve güvenlik bir arada olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören Birleşmiş Milletler iki devlet formülünün uygulanması olmalıdır” dedi. (AA)