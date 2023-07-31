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Putin’den Rus şirketleriyle ilgili yeni karar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus şirketlerinin hükümetler arası anlaşmalar kapsamındaki ihracatlarına yönelik ödemelerin Rusya dışındaki bankalarda kalmasına izin veren kararı onayladı.

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Putin’den Rus şirketleriyle ilgili yeni karar

Putin tarafından imzalanan karara göre, Rus şirketleri, hükümetler arası anlaşmalar kapsamında ihraç ettikleri ürünler için yapılan ödemeleri tümüyle yurt dışındaki bankalarda muhafaza edebilecek.

KADEMELİ BİR ŞEKİLDE SIFIRLANMIŞTI

Rusya'da Mart 2022'de ihracatçı şirketlere döviz gelirlerinin yüzde 80'ini satma zorunluluğu getirilmiş, ardından söz konusu oran, Rus bankalarında tutulan döviz gelirleri için kademeli bir şekilde sıfırlanmıştı.

Rus şirketleri hükümetler arası anlaşmalar kapsamında yurt dışına önemli miktarda petrol ve doğal gaz ihraç ediyor. (AA)

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