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Putin’den Zafer Günü konuşması: Batılı elitler Rusya karşıtlığı yapıyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, bugün Moskova'da "Zafer Günü" kutlamalarına katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr
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Putin’den Zafer Günü konuşması: Batılı elitler Rusya karşıtlığı yapıyor

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