Putin’in akıllı tahta ile imtihanı: Çizimi alay konusu oldu

Geçen hafta paralı asker grubu Wagner'in ayaklanma girişimiyle zor günler geçiren Rusya Devlet Başkanı Putin dün katıldığı bir etkinlikte "akıllı tahta"yı denedi. Putin'in çizimine yaptığı son dokunuş ise kafa karıştırdı.

Sozcu.com.tr

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Geçen yılın başından beri Ukrayna ile savaşta olan ve geçen hafta paralı asker grubu Wagner’in kısa soluklu ayaklanmasıyla zor günler geçiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sular durulunca kamuoyunun karşısına çıkmaya başladı…

Önceki gün Dağıstan’da halkla bir araya gelen ve selfie çekerek adeta bir rock yıldızı gibi görüntülenen Putin, dün katıldığı bir etkinlik ile yeniden gündem oldu. Ülkede yaşanan gerilimlerin ardından normale dönüş sinyali veren Putin dün Stratejik İnisiyatifler Ajansı Forumu’na katıldı. Burada ödül alan konseptleri inceleyen Putin, girişimcilerle de sohbet etti.

SON DOKUNUŞU KAFA KARIŞTIRDI

Batı menşeili ürünlerinin yerine kullanılması için tasarlanan ödüllü konseptleri deneyen Putin, NexTouch isimli interaktif dokunmatik ekranı da inceledi. Putin, akıllı tahtayı geliştiren girişimcinin verdiği akıllı kalem ile bir çizim yaptı. Putin, kavisli iki düz çizgi çizerek bir çizim yaptı.

Hızlıca yaptığı surata göz, kaş, kulak, ağız ve saç ekleyen Putin son dokunuş olarak da çizimin ağız kısmına dudak ya da bıyık benzeri bir çizik attırdı. Putin daha sonra çizimin altına imzasını da atmayı ihmal etmedi.

Putin’in görüntülerinin yayınlanmasından sonra sosyal medyada birçok kullanıcı Rus liderin çizimini eleştirerek dalga geçti. Bazıları çizimin çok kötü olduğunu belirtirken, bir kullanıcı ise, “Bu Rusya’nın Sünger Bob’u” dedi.

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