Putin’in görevden aldığı Rus generalin yeni görüntüsü tartışma yarattı

Rusya lideri Putin'in geçen ay söylentiler sonrası görevden aldığı ve isyancı Wagner grubunun lideri Prigojin'in ölümünden sonra akıbeti merak edilen ünlü general Sergey Surovikin’in yeni görüntüsü tartışma yarattı.

Sozcu.com.tr

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Rusya'yı sarsan paralı asker grubu Wagner'in ayaklanması sonrası ortadan kaybolan ve geçen ay görevden alınan Rus ordusunun önde gelen isimlerinden General Sergey Surovikin'in tartışma yaratan yeni bir görüntüsü ortaya çıktı.

Rus basını geçen ay, Ukrayna’daki savaşın en önemli isimlerinden biri olan ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaşta en güvendiği isim olarak anılan Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Surovikin’in görevden alındığını yazmıştı. Daha önce Suriye savaşında da önemli rol üstlenen ve sert yöntemleriyle “General Kıyamet” adıyla anılan Surovikin, Wagner’in 24 Haziran’daki ayaklanması sonrası kayıplara karışmış ve akıbeti tartışmalara yol açmıştı.

Wagner’in gerçekleştirdiği isyan sırasında Surovikin bir video yayınlayarak Wagner’e silah bırakma çağrısında bulunmuştu. İsyanın ardından Rus basınında çıkan bazı haberlerde, Surovikin hakkında soruşturma başlatıldığı ve ev hapsinde tutulduğu öne sürülmüştü.

ABD istihbaratı da General Surovikin’in, geçen ay ölen Wagner lideri Yevgeniy Prigojin’in isyan planlarından önceden haberdar olduğunu düşündüğünü bildirmişti.

‘HAYATTA VE SAĞLIKLI’

Rus basınında yeni ortaya çıkan fotoğrafta Sergey Surovikin, beysbol şapkasıyla, büyük gözlüklerle ve tişörtle gezerken kameraya bakıyor. Eşi Anna olduğu düşünülen kızıl saçlı bir kadın da yanında yürüyor.

Anna Surovikina, eşinin oligarklardan para almasına yardım ettiği iddiasıyla ABD’nin yaptırım listesine alınmıştı.

Rus devletine yakın gazetecilerden Ksenia Sobchak, fotoğrafı paylaşarak ünlü generalin sonunun Wagner lideri Prigojin gibi olduğu yönündeki söylentileri reddetti. Sobchak, “General Surovikin hayatta ve sağlıklı. Ailesiyle Moskova’da. Fotoğraf bugün çekildi” ifadelerini kullandı.

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