Putin’in sağ kolundan çok sert Karadeniz açıklaması

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Moskova'dan çok sert bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en güvendiği isimlerin başında gelen Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov bugün NATO karşıtı çok sert ve net bir açıklama yaptı.

NATO üyeleri Türkiye, Bulgaristan ve Romanya ile birlikte Ukrayna’yla Karadeniz’e kıyısı olan Rusya’nın üst düzey ismi Karadeniz’in hiçbir zaman “NATO denizi” olmayacağını söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba bugün yaptığı açıklamada NATO üyelerine seslenmiş ve NATO’nun Karadeniz’de daha büyük bir güvenlik rolü üstlenmesi gerektiğini talep etmişti.

KULEBA BALTIK DENİZİ’NE BENZETMİŞTİ

Kuleba, Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen etkinliğe video konferans yöntemiyle katılmıştı.

Kuleba, “Karadeniz Avrupa’nın huzurlu ve gelecek odaklı bir bölge olmasında kritik bir öneme sahip. Fakat maalesef eğer birisi tehditleri göz ardı ederse olayların ne kadar büyük bir hızla büyüyebileceğini de gösteriyor. Artık Karadeniz’in Baltık Denizi’nde olduğu gibi bir NATO denizine çevirmenin zamanı geldi” demişti.

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