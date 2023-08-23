Putin’in süper lüks teknesi ortaya çıktı

Rusya'da tutuklu olan muhalif lider Alexei Navalny, Rusya Devlet Başkanı Putin'in yaklaşık 127 milyon dolar değerindeki süper lüks yatının fotoğraflarını paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in mal varlığı ile ilgili dikkat çekici detaylar ortaya çıktı…

Rus lider Putin’in “Katil Balina” lakaplı 127 milyon dolar değerindeki süper lüks yatının fotoğraflarını tutuklu bulunan Rus muhalif Alexei Navalny ve birlikte çalıştığı ekibi paylaştı. Savaşın başlarında olası bir yaptırımdan etkilenmemek için Hamburg’daki limandan kalkan teknenin içinde ise yok yok…

Putin’in bir süredir birlikte olduğu iddia edilen jimnastikçi sevgilisi Alina Kaebaeva ile birlikte paylaştığı öne sürülen teknede hiçbbir masraftan kaçınılmamış. Çiftin ayrı yatak odaları olduğuna dikkat çekilirken, resmi ismi Graceful olan lüks tekne 81 metre uzunluğunda.

Navalny’nin ekibinin paylaşımlarında, “Putin’in evlerinde daima kendisi için ayrı ve hayat arkadaşı için ayrı yatak odaları bulunur” yorumu yapıldı. Putin’in diğer konut ve saraylarında da ayrı yatak odası prensibini takip ettiği kaydedildi.

Putin’in sevgilisinin yatak odasında, yaklaşık 35 bin dolarlık bir yatak, 8500 dolarlık yatak örtüsü ve çarşaf ve 15 bin dolarlık masalar bulunduğu belirtildi. Yatak odasında 42 bin dolarlık kanepe ve tahminen 90 bin dolarlık halının bulunduğu da kaydedildi.

Putin’in yatının Kaliningrad’da restore edildiği de belirtilirken resmi olarak aylık yaklaşık 9 bin dolar maaş alan Putin’in bu gemiyi nasıl satın aldığı ve yaptırdığı da konuşuluyor.

Kremlin konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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