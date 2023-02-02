Putin’in videosu olay oldu: Şikayetleri dinlerken yüz hali alay konusu oldu

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş aylardır devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin'in kurmayı Igor Krasnov ile yaptığı görüşmenin video kaydı gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’tan beri savaş devam ederken Rus lider Putin’in sağlık durumu sık sık gündeme geliyordu. Putin’in dublör kullandığı iddia edilirken önceki gün paylaşılan bir video alay konusu oldu.

Kremlin tarafından paylaşılan videoda Putin, Genelkurmay Askeri Başsavcısı Igor Krasnov ile görüşürken görülüyor. Putin’e ülkede ve cephede yaşanan “sorunları” anlatmak zorunda kalan Krasnov’un zor anları kameraya yansıyor.

Putin’in konuşmaya zorladığı Krasnov yaşanan sorunları paylaşırken yutkunuyor, iç çekiyor ve Putin ile göz göze gelmemek için sürekli aşağı bakıyor. Arka arkaya yaşanan sorunları paylaşan Krasnov karşısında Putin’in ise ifadesiz bir şekilde memnun olmadan izlediği görülüyor.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko tarafından tekrar paylaşılan video alay konusu oldu. Görüşmede Krasnov, Putin’e 9000 askerin kanunlara aykırı olarak askere alındığını ve bunların bazılarının ciddi sağlık sorunları olduğunu da söylerken, savaşa katılan bazı askerlere ödeme yapılmadığını ve cephedeki askerlere üniforma ve kışlık ekipman göndermeye çabaladıklarını söyledi.

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