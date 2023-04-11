Ramallah ve El-Bire kentlerinin girişleri kapatıldı

Bir grup Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Batı Şeria'nın merkezinde yer alan Ramallah ve El-Bire kentlerinin girişlerini kapattı, Filistinlilerin araçlarına saldırdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre bir grup Yahudi yerleşimci, Beyt Eyl Kontrol Noktası’nın yanındaki Ramallah ve El-Bire kentlerinin ana girişini kapattı.

Yerleşimcilerin Filistinlilere ait araçlara da taş atması üzerine taraflar arasında olaylar çıktı.

GAZ VE MERMİYLE MÜDAHALE

İsrail güçleri ise yerleşimcileri korumak için kauçuk kaplı metal mermiler ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla Filistinlilere müdahale etti.

Yahudi yerleşimciler ayrıca Ramallah’ın batısı ve Nablus kenti yakınlarındaki bazı yollarda gruplar halinde toplandı.

İsrail askerlerinin, dün Eriha kentine bağlı Akabe Cebr Mülteci Kampı’na düzenlediği baskın sırasında gerçek mermiyle ateş açması sonucu 15 yaşındaki Muhammed Bilhan hayatını kaybetmiş, 2 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail güçleri, Batı Şeria’nın Nablus kentinde bulunan El-Ayn Mülteci Kampı’na da baskın düzenlemiş ve 3 Filistinliyi yaralamıştı. (AA)