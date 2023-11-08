Refah Sınır Kapısı kapatıldı

Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki geçişi sağlayan Refah Sınır Kapısı’nın güvenlik sebebiyle kapatıldığı bildirildi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Refah Sınır Kapısı'nın yaşanan bir güvenlik sorunuyla ilgili kapatıldığını söyledi.

Patel, insani yardımların Gazze Şeridi’ne geçebilmesi ve yabancı uyruklu kişilerin bölgeden ayrılmaya devam edebilmesi için Mısır kontrolündeki sınır kapısının düzenli aralıklarla yeniden açılmasını beklediklerini ifade etti.

ÇATIŞMALARDA SON DURUM

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail’e kapsamlı saldırı düzenlerken, Tel Aviv de Gazze Şeridi’ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze’den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400’den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 33’e yükselirken, Kassam Tugayları’nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail’in saldırılarda 4 bin 324’ü çocuk, 2 bin 823’ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze’de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'ni, Nasr Çocuk Hastanesi'ni, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı’na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.