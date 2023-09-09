Reklam patlaması yaşandı: Kadınların verilerini girdiği regl uygulamasına inceleme

Kadınların regl dönemlerini ve doğurganlıklarının yüksek olduğu günleri takip etmek için kullandıkları sağlık uygulamaları, veri topladığı yönündeki iddiaların ardından İngiltere'deki yetkililer tarafından inceleniyor.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’deki Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO), üreme sağlığı ile uygulamaları kullanan kadınların yarısından fazlasının kaydolduktan sonra bebek veya doğurganlıkla ilgili reklamlarda bir artış fark etmesinin ardından inceleme başlattıklarını duyurdu.



Hedefli reklamlardaki artışı gören kadınların neredeyse beşte biri bunu “üzücü” olarak nitelendirdi.



ICO, aynı zamanda şirketlerin kadınlar hakkında gereksiz miktarda veri depolayıp depolamadığını ve kaydolan kişilerin reklam amacıyla hedef alınıp alınmadığını da inceleyecek.

ABD’de bazı şirketlerin üçüncü taraflara bilgi sattığının tespit edildiği şaşırtıcı vakaların ardından kadın sağlığı uygulamalarındaki gizlilik mercek altına alındı.

Geçen yıl yayınlanan bir raporda, Birleşik Krallık’ın en popüler regl takip uygulamalarının beşte dördünün kişisel verileri üçüncü taraflarla paylaştığı konusunda uyarıda bulunulmuştu.

1.100 KADINLA İLETİŞİME GEÇİLDİ

Üreme hakları savunucuları da bu tür uygulamaların, verilerini gönderen kadınlarda kürtajı takip etmek için kullanılabileceği konusunda alarma geçti.

ICO’nun 1.100 kadınla yaptığı anket, maliyet ve kullanım kolaylığından ziyade en çok değerin verilerin nasıl kullanıldığına ve bu verilerin ne kadar güvenli tutulduğuna verildiğini ortaya çıkardı.

ICO adına konuşan bir sözcü, “Tüm sağlık uygulamalarında olduğu gibi, kuruluşların kullanıcılarının gizliliğini korumasını ve şeffaf politikalara sahip olmasını bekliyoruz.”

“Daha fazla bilgiye sahip olduğumuzda sonraki adımları araştıracağız, ancak gerekirse halkı korumak için düzenleyici eylemlerde bulunmaktan çekinmeyeceğiz.” dedi.

Kurum, incelemeye dahil etmek için bu uygulamaları kullanan daha fazla kadını yeni bir ankete katılarak deneyimlerini paylaşmaya çağırıyor.

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